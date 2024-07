Mica siamo un programma di destra | 4 di Sera clamoroso siluro di Poletti alla Barra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) «undi, c'è la». Roberto, conduttore di 4disu Rete 4, sgancia unterra-aria sulla collega al suo fianco, che non la prende bene: «Sarei una giornalista imparziale». Francescanon è l'unica a finire nel frullatore polemico, perché il buonpicchia duro anche su Antonio Caprarica, in collegamento. Il tema dellata è caldo: a Milano il campo nomadi di via Bonfadini e alcune famiglie di rom sono state sistemate in case popolari. Giudicate, però, troppo piccole dagli stessi rom. «Che cattiveria – ironizza-, una casa gratis di 30 metri quadrati, con la mamma ma non ci può portare una donna Ma dai per favore». «Va bene», storce il naso la, conche non ci sta: «Va bene no».