LIVE – Spada maschile scherma Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Ladellaalledi: prosegue il torneo diai Giochi e l’Italia, che ha già trovato un podio con Samele nella sciabola, vuole rimpinguare il bottino. A caccia di una medaglia nell’individuale troviamo Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara, in pedana per i tabelloni a eliminazionea partire dai trentaduesimi di finale che prenderanno il via alle ore 10.00. Le finali sono fissate per le ore 21.20 (bronzo) e 21.45 (oro). Seguiamo assieme questa giornata molto intensa. COME VEDERE LAIN TV IL REGOLAMENTO DELLAIL PROGRAMMA DELLAIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO I RISULTATI DI OGGI LADELLASportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.