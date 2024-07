LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | finale tutta americana nel fioretto femminile Volpi si giocherà il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-9. Parziale di tre a zero di Kano che prova l’allungo decisivo! 9-9. Più piccolo di statura l’asiatico, che trova il varco al petto dell’europeo e torna in parità. 8-9. Accorcia il giapponese, colpo doppio che non cambia le distanze ma avvicina l’ungherese all’obiettivo. 6-8. Si accende solo la luce del magiaro, che piazza la prima botta al rientro in pedana. ANDRASFI-KANO 7-6. Accorcia nuovamente il nipponico e si chiude il secondo periodo. Ultimo minuto di pausa prima del gran. 5-7. C’è di nuovo luce tra l’europeo e l’asiatico, poi stoccata doppio che non cambia le distanze. 4-5. Pareggia Kano, ma l’ungherese in allungo pizzica l’avversario e torna in vantaggio. 3-4. Colpo doppio e poi stoccata per la testa di serie n.4 che si riavvicina. 1-3. Scaramucce con i ferri e alla fine si accende solo la luce del magiaro. ANDRASFI-KANO 2-1.