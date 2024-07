LIVE – Ottavi di finale tiro con l’arco a squadre maschile Parigi 2024 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Latestuale deglididella prova a squadradelcon, valida per i Giochi Olimpici di. La squadra italiana vedrà protagonisti Mauro Nespoli, argento olimpico nell’individuale, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Italia che affronterà il Kazakistan (Abdullin, Yeremenko, Zhangbyrbay). L’inizio della prova è programmato per le 10.16. Il match è suddiviso in set, ciascuno dei quali prevede ildi 3 frecce per ciascun atleta negli incontri individuali, 4 frecce per ciascuna squadra mista e 6 per lemaschili e femminili. L’atleta o la squadra che totalizza il punteggio più alto e si aggiudica il set guadagna due punti, in caso di parità di punteggio entrambi prendono un punto, mentre chi perde il set non guadagna punti.