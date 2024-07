LIVE Musetti-Monfils 3-0 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | ottima partenza del toscano sul Lenglen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0, lungo il rovescio die dunque break confermato! 40-15 Manovra benecerca il dritto in corsa che però rimane in rete. 30-15 Buona prima di. 15-15 Servizio e dritto di. 0-15 Caduta dinel tentativo di recuperare un gran rovescio lungolinea di, fortunatamente non è successo nulla. 2-0 BREAKnon sa cosa fare, gioca una smorzata del tutto sbagliata e ilne è ben contento! Vantaggio, PALLA BREAK: CHE RISPOSTA VINCENTE DI DRITTO INCROCIATO! 40-40, 3a parità: ottimo! Recupera la palla corta die la trasforma in punto con un passante di rovescio morbido e bello da vedere. Vantaggio, scambio lungo che stavolta va dalla parte del francese, in grado di chiudere col dritto.