LIVE Musetti-Monfils 0-0 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | si comincia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Subito una buona prima di. 16:50 Finito il riscaldamento, si va a iniziare! 16:48 Più favorevole l’accoglienza aquando viene presentato ufficialmente dallo speaker (ovviamente ovazione per, ma non potrebbe altrimenti, visto il luogo). 16:45 Ci sono anche dei fischi perappena mette piede in campo. Il che fa capire che forse è stato un pochino esagerato il tema dell’ambiente stile Roland Garros versione Slam. 16:43 Stanno per essere chiamati in campo. 16:40 Giornata ricchissima finora allo italiano, e lo sarà ancora. Tre sconfitte nel femminile, con Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani tutte eliminate. Ancora in campo Andrea Vavassori, avanti di un break nel terzo set contro lo spagnolo Pedro Martinez.