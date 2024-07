LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Oppo e Soares lanciano il doppio pesi leggeri in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:31 Penultima specialità di giornata. Spazio infatti al quattro senza femminile. Due le batterie, con i primi due equipaggi che approderannomente in finale. Italia purtrassente, ma ci sarà tra poco al maschile. In corso la prima heat, questa la lista partenti: Stati Uniti Gran Bretagna Danimarca Nuova Zelanda Cina 12:27 McCarthy ed O’Donovan accrescono il loro vantaggio demolendo la concorrenza. Irlanda che chiude la batteria con il tempo di 6:34.12 e vola inin compagnia della Norvegia. Terzo crono complessivo dunque per l’Italia disolo alle spalle di Svizzera e Spagna. 12:24 Passaggio a metà gara con la coppia irlandese che detta il ritmo seguita da Norvegia e Grecia. 12:21 Terza ed ultima heat delmaschile.