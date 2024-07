Joe Biden incapace totale Trump occhio a Kamala | Elliot Abrams bordate e ' profezia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) «Ora che Joesi è fatto da parte non sono più così sicuro che per Donaldla corsa verso la Casa Bianca sarà come passeggiare su un prato». Si spieghi meglio, professore. «È successo tutto in fretta. Vi è ancora molta incertezza nel collocare gli eventi.ormai era solo, lo avevano abbandonato in tanti. In più, si trovava in un evidente stato di salute precario. Pertanto, per il tycoon sarebbe stato come tirare un calcio di rigore a porta vuota».scandisce le parole lentamente e con nettezza. S'intuisce che non intende essere equivocato in un momento in cui la corsa perla Presidenza degli Stati Uniti è improvvisamente mutata nel ritmo e nei personaggi.