I media di sinistro cancellano gli articoli su Kamala Harris e li riscrivono | lo scandalo

(Di domenica 28 luglio 2024) Specularmente al triplo salto carpiato di narrazione su Joe Biden, c'è voluto ovviamente il cambio di narrazione su. Una vicepresidente che fino alla sua candidatura, e rapidissima investitura, era considerata una totale delusione dagli stessi Democratici, nonché dai loro analisti eamici. Non se la sono mai filata - e giustamente - ed era caduta nel dimenticatoio. Solo ora sembrano essersi improvvisamente ricordati di avere una star della politica, una grande statista chissà perché fino a oggi rinchiusa nel basement. Stupefacente l'uniformità del nuovo spin al di là e al di qua dell'Atlantico, la rapidità con cui, commentatori e politici di sinistra hanno adottato le nuove parole d'ordine ripetendole in coro. Sembra essersi messo in moto un enorme gruppo Whatsapp a cui sia arrivata una velina, davvero impressionante.