Harris ' Trump un bullo Noi sfavoriti ma ora c' è slancio'

(Di domenica 28 luglio 2024) "Abbiamo una battaglia davanti a noi, e siamo gliin questa corsa, ok? Ma questa è una campagna alimentata dalla gente, e ora abbiamo": lo ha detto la vicepresidente Kamala, candidata dem in pectore alla Casa Bianca, durante un evento di raccolta fondi in Massachussets.ha definito Donaldun "" che vuole limitare "gran parte dei diritti fondamentali" e lo ha criticato perche' non vuole sentire parlare di un dibattito con lei nell'immediato. "Spero che riconsideri la sua decisione perché abbiamo molto di cui parlare", ha detto.