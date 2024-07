Furti scarso peso politico e il vaso di Pandora aperto da Martinenghi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Una giornata assolutamente sulle montagne russe per l’Italia. Tanti, troppi soprusi difficili da digerire, l’amarezza per occasioni sfumate e la sensazione di impotenza dinanzi a dinamiche che esulano dal mondo dello sport. INGIUSTIZIE ARBITRALI ECi siamo sentiti perseguitati, inutile negarlo. Odette Giuffrida sconfitta nel judo sia in semifinale sia nella finalina per il bronzo a causa di tre shido discutibili; Arianna Errigo eliminata all’ultima stoccata dei quarti di finale del fioretto femminile a causa, parole sue, di “un errore arbitrale“. Da rimarcare che entrambe le azzurre hanno accettato il verdetto con grande signorilità, senza instaurare polemiche. Va detto che, quando una contesa si decide sul filo di lana e a decidere l’esito è un giudizio umano, 9 volte su 10 a perire è l’Italia.