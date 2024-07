Fioretto femminile oggi in tv scherma Parigi 2024 | orari e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilsi terrà alle Olimpiadi di, andrà in ondain tv: ecco di seguito le informazioni sue diretta streaming. Parte il torneo individuale con le medaglie che saranno assegnate già. Arianna Errigo (la nostra splendida portabandiera), Martina Favaretto e Alice Volpi sono annunciate come alcune delle protagoniste principali. Conquisteranno degli attesi podi? Lo scopriremo assieme e l’appuntamento è a partire dalle ore 09.30, quando inizieranno i primi assalti di giornata. LA DIRETTA LIVE DELIL REGOLAMENTO DELLAIL PROGRAMMA DELLAIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO I RISULTATI DICOME VEDERE LE GARE DIIN TV Su Eurosport 1 ilsarà visibile in diretta dalle ore 19 con semifinali e finali. Dalle 20.