Festival del Folclore Colori e spettacolo i gruppi sfilano in centro

(Di domenica 28 luglio 2024)e allegria, ieri mattina instorico, per il consueto passaggio delinternazionale del. La 33esima edizione della manifestazione ha portato tutta la sua carica di danze, musica e divertimento nel cuore della città, suscitando l’interesse e la curiosità della gente, fra le bancarelle del mercato e il Municipio. Un’ora circa die divertimento lungo le strade e nella Galleria delcittadino, preceduti dalla banda musicale, prima di approdare in Comune, che ha avuto per protagonisti i treospiti: Troupe les supers anges du Benin; Escuela municipal de danzas Mariara (Venezuela); Dance company Ouyang Huichen (Taiwan) insieme al gruppo imolese dei Canterini e danzerini romagnoli Turibio Baruzzi, che organizza ile partecipa in veste di quarto gruppo.