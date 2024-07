Federica Pellegrini a Ballando l' annuncio social e la reazione del marito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024) "Dove ho messo le scarpe da ballo?".con una gagda Parigi con ilMatteo Giunta annuncia la sua prossima partecipazione acon le stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1, al via il 28 settembre. "Dopo anni di rincorse Ci siamo!! E questa volta vi farò molto ridere,con le stelle arrivooo!!", scrive la Divina del nuoto azzurro. Poi, rivolta alMatteo Giunta, la ex campionessa di nuoto ha detto: "Stai tranquillo che non lo so nemmeno io ancora chi mi accompagnerà in questa avventura, dovrà essere molto alto e forzuto questo sicuro". Il consorte, conscio dei tanti flirt nati sulla pista di, nel video spiega ironicamente: "Prima voglio parlare col ballerino". La coppia è a Parigi per seguire le Olimpiadi. A fine settembre il debutto diin pista da concorrente.