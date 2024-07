F1 | Lewis Hamilton basterà alla Ferrari per la lotta al titolo?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 luglio 2024) L’arrivo dinella scuderia della Rossa di Maranello è, almeno fin qui, una delle pochissime notizie stagionali positive messe a referto dsquadra capitana dal team principal Frederic Vasseur. Il Cavallino Rampante è in netta difficoltà in questo Mondiale 2024 di Formula 1 che sta palesando, ancora, diverse lacune nelle progettazione della vettura e nelle strategie più in generale. L’avvento del pluricampione del mondo anglosassone potrebbe bastare per vedere, nuovamente, lainper le posizioni altissime di classifica? Secondo Jean Todt, presidente della FIA, l’operazione della sua ex squadra è da nove, ma l’inglese da solo non riuscirà a colmare il gap.