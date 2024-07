Erdogan minaccia Israele | Possibile un’invasione La risposta durissima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Il presidente turco Recep Tayyipha recentemente evocato la possibilità che la Turchia possa intraprendere azioni militari in, paragonandole agli interventi nel Nagorno-Karabakh e in Libia. Durante un’intervista al canale televisivo Halk,ha dichiarato: “Come siamo entrati nel Karabakh e in Libia, potremmo fare lo stesso con loro. Niente è im. Dobbiamo essere forti per fare tali passi”. Queste parole, riportate anche dai media israeliani, sottolineano la disponibilità del leader turco a sostenere la Palestina con qualsiasi mezzo. Ina queste dichiarazioni, il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha scritto su X: “segue le orme di Saddam Hussein edi attaccare