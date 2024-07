Calendario basket oggi orari Olimpiadi 2024 | programma partite 28 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Seconda giornata per il torneo dialledi Parigi. Dopo l’esordio di ieri che ha coinvolto le squadre del gruppo A e B,tocca al gruppo C e saranno ininfatti solamente due. Ci sarà l’atteso esordio degli Stati Uniti. LeBron e compagni affronteranno la Serbia di Nikola Jokic in quella che è la super sfida del gruppo C. USA e Serbia sono assolutamente le favorite per il passaggio del turno e si sono poi già affrontate in amichevole con una nettissima vittoria americana. Alle ore 11.00, invece, sarà inla sfida tra South Sudan e Portorico. Una partita già decisiva per entrambe le squadre per sperare nella qualificazione. Chi vince resta in corsa mentre chi perde probabilmente ha già detto addio alle. Il torneo dimaschile si svolgerà da sabato 27a domenica 11 Agosto.