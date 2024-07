Boxe lunedì 29 luglio Olimpiadi Parigi 2024 | orari e canale con Mesiano e Lenzi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Il programma degli incontri didegli italiani di29alledi: ecco, di seguito, glie come vederli in tv e streaming. Dopo le polemiche per la sfida di domenica di Aziz Abbes Mouhiidine, tocca ad altri due azzurri scendere sul ring. Alessia, dopo aver eliminato nel primo turno la turca Ozer, affronta ora l’irlandese Harrington, mentre Diegoesordisce nel torneo a cinque cerchi sfidando lo statunitense Edwards. DOVE SEGUIRE GLI INCONTRI – La diretta degli incontri sarà garantita sulla piattaforma streaming Discovery +, a cui è affidata la copertura integrale delle. Discovery mette a disposizione degli abbonati ben 10 canali con programmazione live visibili per gli abbonati Sky, mentre su Dazn ne saranno presenti otto. La Rai, invece, offrirà dirette in chiaro per un totale di 360 ore di gare.