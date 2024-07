Ascoli la fondazione non convince I tifosi non accolgono la proposta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Ladelladi partecipazione annunciata dal sindaco venerdì pomeriggio, nel corso dell’assemblea pubblica ai giardini di corso Vittorio Emanuele, non sembra affatto aver raccolto i favori dei. Sono stati in molti a sollevare dubbi e perplessità, in qualche frangente il disappunto e le proteste dei presenti si sono fatte anche più decise, sulla soluzione pensata da Marco Fioravanti per cercare di ovviare al problema sorto a ridosso del ritiro di Metalcoat dalla trattativa per l’acquisto del club. Di fatto ora a dover affrontare la prossima stagione, e tutto il peso economico che ne deriverà, sarà solo ed esclusivamente l’attuale proprietà guidata dal patron Massimo Pulcinelli.