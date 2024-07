Andrea Orlando in corsa per la Liguria prova a federare la sinistra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 luglio 2024) AGI - "Se ci sono altri nomi, se ci sono perplessità sul mio, se si pensa che ci sia qualcuno più adatto, è ora il momento che si tirino fuori. Non lo dico con aria di sfida, ma perchè penso che veramente dobbiamo scegliere la soluzione migliore. È ora di scoprire le carte, è ora di scoprire le carte per mettere in campo una vera alternativa per la". Lo dice il deputato del Partito Democratico ed ex ministroparlando dellaalla presidenza della regionein un colloquio al Secolo XIX. L'ex ministro della Giustizia tenta quindi nell'impresa dii partiti di opposizione per non perdere un'occasione "unica". Ma avvisa "il campo non deve essere solo largo, ma coerente". "Sono disponibile, ma non decido da solo. Vedrà la coalizione come posso dare una mano e in che ruolo".