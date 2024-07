AEW ROH | Dustin Rhodes e i Von Erich sono i nuovi ROH 6 Man Tag Team Champions

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 luglio 2024) Ieri notte è andato in scena AEW Battle Of The Belts XI. Tra i match in programma quello che ha visto affrontarsi gli Undisputed Kingdom (Matt Taven, Mike Bennet e Roderick Strong) e il trio formato dae i Von(Ross e Marshall) con in palio il ROH 6 Man TagTitle detenuto dai primi. Ecco come è andata.campioni!e i VonROH 6 Man Tag. A Battle Of The Belts XIriusciti a sconfiggere l’Undisputed Kingdom portando così a casa le cinture. Maria Kanellis ha provato ad interferire nel corso del match cercando di favorire i campioni, ma Katsuyori Shibata è poi intervenuto a riequilibrare la situazione. Il pin vincente è arrivato per mano diche con la sua Final Cut ha ottenuto il pin vincente ai danni di Mike Bennet.