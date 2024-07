Turismo Roma prima capitale d’Europa con +45% di presenze | la classifica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 luglio 2024) Ileuropeo prosegue la ripresa post-pandemia. Il 2023 ha registrato, per molte città che hanno superato le loro performance pre-COVID-19, un nuovo segnale positivo. Tra queste,si è distinta come laeuropea con il più alto incremento dituristiche, segnando un +45,2%. Si tratta di un ottimo risultato e che anticipa un 2025 esplosivo per via del Giubileo. Aumento del: èlaUe che cresce di piùha registrato l’aumento più impressionante dituristiche per il 2023. Il dato segna un +45,2%, il più alto tra le principali città europee. L’aumento significativo può essere attribuito a vari fattori, tra cui il ritorno dei turisti internazionali e una serie di eventi culturali e promozionali che hanno attratto visitatori da tutto il mondo.