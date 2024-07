Terremoto Napoli ancora paura | crolla costone di roccia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Un altroparticolarmente forte ha spaventato migliaia di persone che vivono nella zona dei Campi Flegrei, tra i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Quarto ma anche nei quartieri occidentali di. La scossa di magnitudo 4.0 avvertita ieri alle 13.46 ha allarmato soprattutto chi sperava in una tregua dopo le precedenti crisi sismiche. E qualche minuto dopo a Bacoli tantissimatra i bagnanti in spiaggia. Unto. Anche l’isola di Procida ha tremato dove alcuni tra residenti e turisti hanno anche lasciato per precauzione le case scendendo in strada. Eav è stata obbligata a sospendere la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea. “La situazione in atto – ha detto Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia – potrebbe generare eventi di magnitudo maggiore, attorno a 5”.