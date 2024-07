Surf oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 27 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024), sabato 27, primo giorno di gare per gli specialisti delin questedi. Non si gareggerà però nel territorio della capitale transalpina, bensì a nell’isola Tahiti, nella Polinesia francese, a più di 15.000 km dalla città degli Innamorati, sulle onde di Teahupo’o. Una sede notata agli artisti della tavola, in quanto tappa del Championship Tour. Giornata alle batterie valide per il primo turno. Fari puntati sul n.1 del mondo John John Florence, che se la vedrà contro il forte gruppo diisti brasiliani composto da Filipe Toledo, Grabiel Medina e da Joao Chianca. Tuttavia, gli States potranno contare anche su Griffin Colapinto (n.2 del mondo), senza dimenticarci degli australiani Jack Robinson ed Ethan Ewing. Sul versante femminile sarà aperta la caccia a Carissa Moore, vincitrice dell’oro ai Giochi di Tokyo.