Snav nel Porto di Napoli arriva Sirus | nuova unità high speed craft

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024) E’ neldila prima(HSC) denominataSIRIUS monocarena di ultimissima generazione progettata e realizzata da Intermarine SpA destinata a far parte della flottaper rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio nel Golfo di. Unamoderna, dotata di tutti i comfort, per offrire ai turisti e ai pendolari traversate veloci, piacevoli e sicure in ogni condizione meteo. “Siamo orgogliosi di poter iniziare ad operare con unadi ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per ridurre l’impatto ambientale” ha affermato Giuseppe Langella, Amministratore Delegato di