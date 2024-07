Rugby a 7 è oro Francia alle Olimpiadi! Battute le Fiji con un grande Dupont bronzo al Sudafrica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) È lala vincitrice della medaglia d’oro nela 7 a Parigi 2024. I padroni di casa hanno vinto la finale allo Stade de France battendo le, che così vedono sfumare la possibilità di conquistare il terzo oro olimpico consecutivo. Una vittoria arrivata nella ripresa grazie a undecisivo con due mete e un assist. Va in scena la finalissima trae pronti, via e lezittiscono lo Stade de France. Con il primo possesso pallone che percorre tutto il campo, figiani che mettono subito in difficoltà la difesa dellae Josefa Talacolo arriva fino in fondo per il 7-0 iniziale. Reagisce subito la squadra di casa, prima guadagna territorio, poi recupera l’ovale e gioca veloce, con un offload al centro per Jefferson-Lee Joseph e punteggio che impatta sul 7-7. Prova a tornare avanti la squadra figiana, ma nulla di fatto e si va al riposo in parità.