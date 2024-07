Roma si invaghisce della dipendente del bar e inizia a perseguitarla | Era sempre qui

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 luglio 2024) Atti persecutori a, i CarabinieriStazioneMonteverde Nuovo hanno arrestato un 60enneno gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni di una ragazza 37enne italiana. I Carabinieri intervenuti – (ilcorrierecitta.com)Già in passato la donna,di un bar in zona Gianicolense, lo aveva denunciato ben 4 volte perché le aveva fatto proposte insistenti nel tempo. E a nulla era valso fargli capire che la proposta non le interessava. Dal canto suo l’uomo ha continuato nei suoi comportamenti ossessivi. E quando lo scorso pomeriggio si è ripresentato al bar la donna, spaventata e preoccupata, ha immediatamente contattato il 112. L’uomo è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri intervenuti.