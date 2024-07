Parigi 2024 Mesiano | Ho gestito tensione e ansia Contro Harrington farò del mio meglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) “Sono veramente contenta di questa prima esperienza. Combattere in un palazzetto olimpico, pieno di gente e tifosi, è stata un’emozione grandissima, ma me lo aspettavo perché è la mia prima Olimpiade”. A dirlo è Alessiaai microfoni della FPI dopo la vittoria all’esordio nei 60 kg del torneo femminile di boxe ala turca Gizem Ozer, superata con lo score di 4 a 1. “Sono riuscita a gestire lae l’aldelle mie capacità e dei miei mezzi – ha aggiunto -. Sono salita sul ring con la giusta consapevolezza e determinazione per battere un’avversaria che già conoscevo, avendola incontrata in un training camp in Turchia. Brava, scomoda, mancina ma mi sono preparata e sapevo ciò che dovevo e non dovevo fare”.