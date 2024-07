Parigi 2024 Djokovic | Mi sento bene campo molto pesante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) “È una bellissima sensazione essere qui ai Giochi e difendere i colori della propria nazione. L’atmosfera èdifferente rispetto al Roland Garros, anche se l’aria è familiare. Ci sono tanti tifosi di diversi paesi. La musica èvaria ed è tutto diverso. Io personalmente mi, come avevo già detto in conferenza stampa, e l’obiettivo è arrivare in fondo al torneo”. Così un positivo Novakdopo il successo all’esordio nel torneo di tennis maschile, valido per i Giochi Olimpici di, contro Matthew Ebden (6-0 6-1) Su Ebden: “La partita di oggi è stata come un allenamento. Purtroppo Ebden non giocava in singolare da oltre due anni e penso sia statodifficile oggi per lui. Mi ha detto che oggi è stata la sua ultima partita in singolare. In generale i campi sonopesanti ed è difficile fare dei vincenti. Non è facile per nessuno”.