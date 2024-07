Olimpiadi 2024 Parigi calendario 27 luglio | tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Tanti sport coinvolti, un esercito di atleti vogliosi di scrivere la storia e una sola città a ospitarei Giochi. Sono finalmente iniziate ledii partecipanti sono pronti per scendere in campo (27) con l’obiettivo, altissimo, di portare a casa una delle tre preziose medaglie olimpiche che verranno messe in palio per ogni disciplina. Ecco tutto il programma odierno nella capitale francese.: ecco chi scenderà in campo oggi Crediti foto: FIDAL/GRANA 08.30 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi 09.00 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, batterie 09.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Spagna vs Slovenia 09.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, gara a squadre miste: qualificazioni 09.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Giappone vs Germania 09.