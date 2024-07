Mariano Comense incidente tra moto e auto | centauro sbalzato in una roggia Morto Stefano La Torre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Non ce l’ha fatta ilcoinvolto nell’avvenuto ieri alle 18 sulla Novedratese.La, 41 anni di Albese con Cassano, èquesta notte all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato trasportato in elisoccorso in condizioni già molto gravi. L’uomo, secondo quanto ricostruito ieri sera dai carabinieri di, ha urtato un’impegnata a fare una manovra di svolta a sinistra verso un’area di servizio: nell’urto laha strisciato a terra ed è finita sotto il guard rail, l’uomo è statoin una, dove è stato raggiunto dai soccorritori del 118. La conducente dell’, 28 anni, è stata a sua volta trasporta in pronto soccorso sotto choc.