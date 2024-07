LIVE tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco la qualifica di Gambaro-Sollazzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:40 Buongiorno Amici di OA Sport! Mancano esattamente venti minuti all’inizio del primo segmento delalledi2024! Alle 9:00 cominceranno infatti le qualifiche per la carabina 10 m a squadre miste Buongiorno Amici di OA Sport e bentrovati alladella prima giornata di gare delai Giochi Olimpici di2024, in programma al poligono di Châteauroux. Un day 1 di competizioni particolarmente importante in chiave Italia. Il menu infatti offre lezione e la finale della carabina 10 m a squadre miste oltre che lezioni per la pistola ad aria compressa 10 m maschile e femminile. La compagine azzurra sarà presente nei primi due segmenti citati.