LIVE Tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | niente finale per Gambaro Sollazzo Attesa per Monna e Maldini nella pistola 10 metri

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:35 Adesso ci concentreremo sulle qualificazioni per la10 m ad aria compressa. Un segmento in cui saranno della partita Paoloe Federico Nilo. Si partirà alle 10:30, in concomitanza con ladella carabina a squadre miste, dunque alle 10:30 9:34 Diciassettesimo posto invece per l’Italia che ha totalizzato 625.4. Per gli azzurri una buona seconda serie da 209.4, mentreprima eterza si sono attestati a 208.8 9:32 Terminano dunque le qualificazioni. Al primo posto si è piazzata la Cina 1, abile a segnare un totale di 632.2 precedendo così la Corea del Sud 1, seconda con 631.4. I due team si giocheranno l’oro alle 10:30. Laper il bronzo sarà invece tra Kazakistan, terzo con 630.8, e Germania, quarto con 629.7.