LIVE Inter-Las Palmas 3-0 | eurogol di Dimarco!

(Di sabato 27 luglio 2024)-Lasè la terza amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida il Lasallenato da Luis Miguel Carrion. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.30, si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.-LAS3-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 85’ CHE GOL HA FATTO! TRIS DELL’DA TRENTA METRI! 84’ Vola Martinez! Bella parata sotto la traversa su conclusione di Gonzalez dai venticinque metri col destro. 81’ Sostituzioni: Berenbruch per Asllani, Aidoo per Bisseck, Salcedo per Mkhitaryan. Quest’ultimo su richiesta di Inzaghi che ha gridato di tenere in campo Taremi. 81’ancora vicina al gol! Mkhitaryan servito al limite dell’area calcia col destro di poco a lato.