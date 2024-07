LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | foratura per Tarling In gara anche Ganna ed Evenepoel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.31 Attenzione a Van Aert che potrebbe stupire. Ha 40? di margine su Bissegger al secondo rilevamento. 17.30 Al primo intermedio Van Aert al comando con quasi 4? di vantaggio su. Ma ricordiamo che il britannico ha forato e cambiato la bici. 17.29 Bissegger in testa al secondo intermedio. 17.29 Tra poco il primo intermedio di. 17.28sta spingendo davvero forte. 17.27 L’austriaco Grossschartner 4° a 21?74. 17.26 Il polacco Kwiatkowski 4° all’arrivo a 54?. 17.26 Caduta per l’americano Sheffield. Sta succedendo di tutto. 17.25ha pagato una. Questo l’ha portato al cambio di bici. 17.24 All’arrivo il ceco Vacek ha 1?54 di vantaggio sull’irlandese Mullen. 3° Bettiol a 11?15. 17.23 COLPO DI SCENA! Cambio di bici per! Ha perso 15-20 secondi. 17.22 Partitoil belga Remco