LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso le batterie del singolo maschile

09:11 Si prosegue con la seconda batteria. Questa la startlist: Giedrius Bieliauskas (LTU) Memo Memo (INA) Abdalla Ahmed (SUD) Mihai Chiruta (ROU) Damir Martin (CRO) Isak Ivan Zvegelj (SLO) 09:07 Comoda vittoria per il Thomas Mackintosh. Il neozelandese taglia il traguardo con il crono di 6:55.92 dinanzi al greco Ntouskos ed all'egiziano Elbanna. 09:04 Nuova Zelanda, Grecia ed Egitto con margine sugli avversari al passaggio di metà gara. 09:03 I primi tre di ogni batteria avanzeranno ai quarti di finale, mentre per i restanti partecipanti ci sarà la heat di ripescaggio. 09:01 Subito in acqua il campione Olimpico, ovvero l'ellenico Ntouskos. Campo di gara perfetto con la pioggia che non infastidisce gli atleti. 09:01 Iniziano ledel