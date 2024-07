Lavrov spegne le speranze di un avvicinamento tra Russia e Ucraina | Il piano di pace di Kiev non può essere la base di una trattativa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Su un possibile dialogo tra Mosca ele acque si sono agitate già da giorni. Anche l’, da sempre meno disposta a scendere a patti con un Paese invasore, sembra iniziare ad ammorbidire le proprie posizioni, come testimoniano le recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, dalla Cina. Ma dallaarriva subito una puntualizzazione che raffredda il clima. Il capo della diplomazia russa, Sergej, ha dichiarato che la proposta didi Zelensky non puòaccettata comeper una, aggiungendo che l’Occidente continua a “ignorare” la posizione di Mosca sull’, sperando in una capitolazione che invece non ci sarà.