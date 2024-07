L’Atalanta pareggia 2-2 ad Alkmaar con un Lookman scatenato e un CDK subito in rete

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Bergamo, 27 luglio 2024 – Buona la prima uscita internazionale perche nel caldo pomeridiano olandese2-2 adcontro il quotato AZ 67, più avanti nella preparazione a due settimane dal debutto in Eredivisie. Primo test internazionale per la squadra di Gasperini che ha fatto le prove generali a 17 giorni dalla finale di Varsavia contro il Real Madrid, schierando il possibile 11 da opporre ai Galacticos, con due novità: in difesa il neo acquisto Godfrey al posto del veterano Djimsiti nel mirino dei qatarioti dell’Al Rayyan e in mezzo Pasalic, in coppia con De Roon, al posto del brasiliano Ederson che solo lunedì si aggregherà al gruppo nerazzurro.