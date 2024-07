La sospensione di ‘Noos’ di Alberto Angela | la risposta della Rai

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 27 luglio 2024) La recentedel programma ‘Noos – L’avventuraconoscenza’ diha acceso un vivace dibattito tra il pubblico e i media. La decisioneRai di posticipare la messa in onda del programma, previsto inizialmente per la prima serata estiva, ha suscitato polemiche e proteste, con molti che vedono in questa scelta un segno di declinoqualità culturale offerta dal servizio pubblico. La decisioneRai La Rai ha annunciato che ladi Noos è stata presa per “valorizzare meglio il programma” e per evitare lo scontro diretto con Temptation Island, popolare reality show di Mediaset. Secondo quanto riportato, la decisione mira a garantire a Noos una collocazione più adatta nel palinsesto autunnale, quando l’audience potrebbe essere più ricettiva ai contenuti culturali.