La cantante al posto di Anna Pettinelli Amici 24 svolta in arrivo nella squadra dei prof

(Di sabato 27 luglio 2024) Temptation Island è appena finito anche se tornerà con una nuova edizione a settembre ma Maria De Filippi è già al lavoro per. Anche l’amato talent dedicato alle promesse del ballo e del canto tornerà in onda a fine estate e nelle ultime settimane sono usciti i primi rumor circa il cast della prossima edizione del programma che, stando a quanto si dice in giro, potrebbe essere del tutto rinnovato rispetto al passato. Colpi di scena in vista che, ovviamente, riguardano ladei. Nulla di ufficiale al momento ma è praticamente follia ipotizzare gli addii e quindi le sostituzioni di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto e di Alessandra Celentano per il ballo.