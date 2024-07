Juventus Giuntoli scatenato | in arrivo gli eredi di Chiesa e Soulé

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di sabato 27 luglio 2024) Lapronta ad intervenire ancora sul mercato. In cantiere gli acquisti dei sostituti di: la strategia bianconera. Un incidente di percorso, che ha testimoniato però l’urgenza di regalare a Thiago Motta ulteriori rinforzi. La, al termine dell’amichevole persa in maniera netta contro il Norimberga, ha ricominciato a lavorare sulle operazioni in entrata volte a potenziare la rosa bianconera e renderla maggiormente competitiva sia in Serie A che in Champions League. Diversi i colpi attesi, la maggior parte dei quali riguardanti il reparto offensivo. Cristianovuole costruire una Juve competitiva ad alti livelli (Ansa) – Serieanews.comI prossimi acquisti, in particolare, verranno finanziati dall’imminente cessione di Matiasalla Roma e da quella di Federico