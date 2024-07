Jet cinesi e russi intercettati un' inquietante prima volta | cosa sta succedendo sui cieli dell' Alaska

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) La Cina è vicina, più vicina che mai allaa in questo difficile periodo storico. Non è solo una questione ideologica, ma proprio concreta. Aerei da guerrasono stati, infatti, al largoe costeda caccia statunitensi e canadesi, durante un'esercitazione congiunta. Un funzionario del Pentagono riferisce alla Cnn la notifica di due bombardieriTU-95 Bear e dueH-6, entrambi in una zona cuscinettoo spazio aereo. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, ha dichiarato che: “Per quel che riguarda questa azione specifica, non abbiamo valutato che costituisse in alcun modo una minaccia alla sicurezza". Il portavoce del ministeroa Difesa di Pechino Zhang Xiaogang, dal canto suo, spiega: “Il pattugliamento aereo militare congiunto sino-russo vicino all'non era mirato verso terzi.