Israele bombarda ancora una scuola dell’Onu | Trenta morti anche un bimbo Cento i feriti Tel Aviv invia una proposta di tregua agli Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) A 24 ore dall’incontro a Roma tra il capo del Mossad David Barnea, il direttore della Cia William Burns, il premier del Qatar, Mohammed Al-Thani, e il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamal,ha trasmesso a Washington la sua“aggiornata” per un cessate il fuoco a Gaza. Ma mentre l’intelligence e le diplomazie lavorano per arrivare a una, Telcontinua a far scorrere sangue palestinese nella Striscia.ta un’altra-rifugio delle Nazioni Unite e il bilancio è pesante: almeno 30e 100