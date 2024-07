Ferì gravemente un minore 16enne arrestato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito di una lite scaturita da futili motivi, lo scorso mese di giugno, in piazza Carità, a Napoli avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un ragazzo provocandogli delle gravi lesioni al bacino e agli arti inferiori che avevano comportato il ricovero della persona offesa in prognosi riservata. Per questo motivo unè statodi stato in esecuzione di un’ordinanza di di custodia cautelare in Ipm richiestaProcura per inni di Napoli, Il giovane è indiziato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo tutti aggravati anche dalle modalità mafiose Il ferimento, secondo la ricostruzione della, sarebbe da ricondurre ad un dissidio tra giovani appartenenti allo stesso contesto criminale.