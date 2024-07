Esodo estivo bollino rosso per chi è in viaggio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 27 luglio 2024)per chi è in. Milioni di italiani in, traffico intenso previsto Il weekend del 27 e 28 luglio 2024 si preannuncia come uno dei più critici per la viabilità estiva. Con l’inizio ufficiale delle vacanze per molti, le strade e le autostrade italiane si preparano ad accogliere un flusso intenso di veicoli. Le previsioni della viabilità indicanoper entrambe le giornate, sia al mattino che nel pomeriggio. Ciò significa traffico intenso e possibili rallentamenti, soprattutto sulle tratte più frequentate e nelle vicinanze delle principali località turistiche. Per cercare di contenere il traffico e garantire una maggiore fluidità, sono stati istituiti divieti di transito per i mezzi pesanti in determinate fasce orarie.