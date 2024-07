Ecco il primo dopato ai giochi E i britannici lasciano il villaggio olimpico | è subito caos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Prima “rogna” olimpica: ieri pomeriggio era iniziato da poco il conto alla rovescia di Parigi 2024 e, puntuale, è arrivato il nome delatleta beccato all'esame antidoping. Trattasi del judoka iracheno Sajjad Ghanim Sehen. Le analisi lo hanno inchiodato in riva alla Senna, pochi minuti prima che salisse sul barcone che ospitava la delegazione dell'Iraq per la sfilata. Sajjad è risultato positivo al metandienone e al boldenone, steroidi androgeni anabolizzanti. Ad annunciarlo è stata la International Testing Agency, specificando che il campione di sangue e urine è stato raccolto in un controllo avvenuto il 23 luglio scorso a Parigi mentre il risultato è stato reso noto dal laboratorio antidoping solo ieri. Il judoka è stato sospeso e non potrà ovviamente partecipare alle gare di Parigi fino alla risoluzione del caso.