Dramma in spiaggia colto da un malore mentre nuota | morto un 24enne

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 27 luglio 2024)sulladi Porto Pino in Sardegna: un ragazzo di soli 24 anni ha perso la vita in acqua, probabilmenteda unva. La tragedia è accaduta nella tarda mattinata di questo sabato 27 luglio davanti agli occhi atterriti dei tanti locali e vacanzieri. () Leggi anche: Aggressione choc in, bagnino accoltellato da un bagnante: cosa è successo Leggi anche: Paga con la carta al negozio ma il Pos nasconde una tremenda sorpresa: cosa scoprea Porto Pino:inUna tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 luglio, davanti a centinaia di bagnanti che si trovavano a Porto Pino in Sardegna. Si tratta di una celebre località balneare situata nel Sulcis, sulla costa sud-occidentale della Sardegna.