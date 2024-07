Curto e Ceesay | altri due assi per Mignani | Entusiasmo e stimoli che piazza Cesena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Se è vero che tutte le strade portano a Roma, ce ne sono anche tante che passano da. Partendo magari da Como e finanche dalla Svezia. Marcoe Josephieri mattina si sono presentati ai tifosi del Cavalluccio, raccontandosi sui bordi del lago di Acquapartita, che la squadra lascerà oggi per tornare in pianura e in particolare a Forlì, dove alle 20 è in programma il clcissimo test allo stadio Morgagni coi cugini biancorossi in occasione del Memorial Silver Sirotti. "Stiamo affrontando una tappa fondamentale della nostra carriera, che potrà essere decisiva. Siamo entusiasti di essere qui, nel posto giusto al momento giusto". E’ la valutazione che accomuna entrambi gli atleti, difensore centrale, esterno, che promettono di aggiungere qualità a un gruppo che in cadetteria dovrà mostrare muscoli e talento.