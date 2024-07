Concerto alla finestra A Barga le opere di Puccini suonate per i passanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Anche quest’anno il duo Arturo Pivato-Mariella Baiocchi, marito e moglie, proporranno per gli appassionati che si ritroveranno in piazza Galletto a, proprio sotto ladella loro casa, un insolito. Nel senso che i due artisti si esibiranno a quattro mani al loro pianoforte, in casa, mentre il pubblico ascolterà ilnella piazzetta sottostante, Piazza Galletto. Mariella e Arturo sono noti ed apprezzati per la loro opera a livello nazionale. Arturo ha suonato anche con Norbert Brainin, primo volino del prestigioso e storico Quartetto Amadeus; Mariella con il celebre violinista Carlo Garfias.