Chi è Remco Evenepoel il nuovo campione olimpico nella cronometro

(Di sabato 27 luglio 2024)è ilmaschile. Il ciclista belga ha vinto la prova cronometrata, 32.4 km, nel percorso da Les Invalides a Pont Alexandre III. Un dominio del classe 2000, sempre avanti rispetto agli avversari e al traguardo con 14.92 secondi sul nostro Filippo Ganna, autore di una grande rimonta sul belga Van Aert (terzo a +25.63) e sul britannico Tarling (quarto a +27.79) negli ultimi 5 km. IL MEDAGLIERE DI PARIGI 2024 GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI DI SABATO 27 LUGLIO Ma chi è? Nato ad Aalst, in Belgio, il 25 gennaio del 2000, e figlio di Patrick, ciclista professionista dal 1991 al 1994,fa il suo esordio nel ciclismo dei grandiVuelta San Juan nel gennaio 2019.